Fuertes declaraciones. Karla Tarazona decidió enlazarse en exclusiva con el programa de Magaly Medina, para confesar que a ella le tomó por sorpresa el fin de su matrimonio con Rafael Fernández.

“Para mi si es un duelo, es un momento complicado, pero también sé que la vida continúa y que de estas cosas uno tiene que aprende. Sí, no me esperaba el fin de mi matrimonio pero es mejor que sea ahora que más adelante cuando haya niños de por medio”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la presentadora de ‘D’Mañana’ descartó una posible reconciliación con Rafael Fernández a futuro, pues ella es una persona radical que cuando toma una decisión, no hay marcha atrás.

“Yo te voy a decir algo que pasa mucho en mi vida. Yo lloro, sufro, pero cuando tomo una decisión tan importante como esta, no existe una vuelta atrás. Lo he demostrado en mis relaciones anteriores. Lo que se termina se termina, se termina y no hay marcha atrás”, agregó bastante decidida.

