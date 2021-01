Karla Tarazona utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su matrimonio con el empresario, Rafael Fernández. La exmodelo vive un gran momento sentimental junto al popular “Rey de los Huevos”.

Mediante su cuenta de Instagram, Tarazona expresó lo feliz que es al lado de su esposo y escribió un tierno mensaje junto a una fotografía de los dos.

“¡Y por momentos así valió la pena haber pasado por tantas cosas! Gracias amor”, se lee en la post de la influencer.

En la imagen se aprecia a la pareja posando muy felices para la cámara. La publicación se lleno de likes y de cientos de comentarios positivos.

Recordemos que hace unos días, Karla Tarazona reveló que padece hipotiroidismo, trastorno por el cual la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de hormonas tiroideas.

“Les cuento, yo tengo hipotiroidismo y mi doctora me recomendó entrenar en ayunas, luego un desayuno saludable, nada de harinas. A veces da flojera, pero ahí vamos. También retengo líquidos, pero no saben lo bien que me siento luego de entrenar”, escribió en sus historias de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona y su pareja en "Espectáculos" - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR