Karla Tarazona le responde a Olenka Cuba: "¿quién le ha dicho asesina?" (VIDEO)

Karla Tarazona decidió responder a Olenka Cuba, pareja de Leonard León, para negar haberla llamado "asesina", tal como la joven declaró recientemente.

"¿Quién le ha dicho asesina? Yo no entiendo, no pongan palabras en mi boca que yo no digo. Yo ya he dicho, yo hablo de espectáculos no de policiales", dijo Karla Tarazona en conversación con Ojo.

En ese sentido, la conductora también la respondió al padre de sus hijos y aseguró que ganó sus procesos porque presentó toda la documentación requerida por el Poder Judicial.

"Eso no es un tema de soberbia, el que yo haya ganado en algunos procesos no quiere decir que tenga un plus o algún favor como ha dado a entender", manifestó.

"Los jueces decidieron absolverme y archivar los casos porque se dieron cuenta que las cosas que yo presentaba eran cosas que efectivamente demostraban mis palabras", agregó.

Asimismo, Karla Tarazona aseguró que no le preocupa una posible demanda de Olenka Cuba: "Lo único que me preocupan son mis deudas de fin de mes".

Dato

Karla Tarazona anunció que estará animando el concierto deServando y Florentino este sábado 1 de junio en el centro de convenciones Cocos.

