La modelo Karla Tarazona, se casa pronto con el empresario Rafael Fernández y se encuentra más feliz que nunca. La locutora radial aprovechó las cámaras de Magaly TV para gritar su felicidad y mostrar su nuevo y lujoso anillo.

El futuro esposo de la Tarazona decidió consentirla nuevamente y le compró un aro de compromiso más grande y brillante que el primero que le dio hace unas semanas. "El anillo es el mismo, solo hice una pequeña variación, hable con algunas personas y les dije que quería algo más grande”, explicó.

El popular “Rey de los Huevos” habría gastado unos 12 mil dólares para engreír a su futura esposa.

La ex de Christian Domínguez detalló que su matrimonio será cuando la pandemia del Coronavirus haya acabado para así realizar una gran fiesta junto a sus familiares y amigos. “Yo no me quiero casar por Zoom (la aplicación de videollamadas del momento)”, expresó.





TE PUEDE INTERESAR