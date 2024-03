Karla Tarazona descartó algún vínculo sentimental con Christian Domínguez luego de que difundieran unas fotos donde se le ve junto al cantante en un gimnasio.

La presentadora de ‘Préndete’ se mostró enojada con ‘Metiche’, pues él no explicó que Domínguez y ella tienen el mismo entrenador.

“ Yo no entiendo por qué le dan tanta vuelta al tema si Kurt sabe muy bien que desde el año pasado entreno con la Mackyna, eso no es novedad. Hemos coincidido casi nunca y hoy se dio porque él estaba grabando contenido y nos hemos cruzado. ¿Y qué hago? O sea porque él está ahí yo no entro ”, sostuvo Karla.

Asimismo, destacó la buena relación de padres que tiene con Christian. “ Todo el mundo sabe que yo tengo una buena relación con él por el bebé ”, añadió.

Recordemos que, años atrás Karla Tarazona tenía una relación con Christian Domínguez, sin embargo, descubrió que le fue infiel con Isabel Acevedo.

Christian Domínguez y Karla Tarazona estarían más unidos que nunca luego del escándalo de infidelidad del cantante, lo que generó su ruptura con Pamela Franco.

En las imágenes publicadas en ‘Instarándula’, se observa a Tarazona revisando su celular mientras que Domínguez se cambia de polo. Al parecer, habrían estado entrenando momentos antes.

