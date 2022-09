Karla Viso, la abogada de Karla Tarazona, estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde confesó detalles inéditos de lo que se vivió en la conciliación entre la conductora y Rafael Fernández.

“Se llevó a cabo una gran hazaña que fue persuadir los problemas que a veces logran tener los conyugues y no saben resolverlos en cuatro paredes. Logramos los acuerdos totales, que un caballero honre su palabra. Que no solo entregue no el patrimonio que le corresponde a la conyugue, sino todo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la abogada de Karla confesó que la presentadora se quedará con la camioneta que le regaló Rafael y que también podrá seguir viviendo en la casa ubicada en La Molina hasta que encuentre un lugar donde vivir con sus hijos.

“Se honró la camioneta, el menaje, que Karla pueda quedarse en la casa hasta que encuentre un lugar donde irse con sus hijos (...) Como toda mujer fuerte, cada vez que lucha una batalla, el llanto es inevitable. Se emocionaba mucho porque los temas que tocaban eran delicados”, expresó la representante legal.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO