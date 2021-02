¡Se encienden las alarmas! Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández estuvieron enlazados con el programa “Amor y Fuego” para denunciar públicamente a Paola Félix, más conocida como ‘La Mortificada’ y Luciana Onetti, exparejas del empresario, por utilizar el nombre de su empresa para vender pruebas rápidas de COVID-19.

Y es que según relata la parejita, ambas señoritas habrían puesto el número personal del popular ‘Rey de los huevos’ en su página de Facebook, motivo por el que se sentó una denuncia en la comisaría y se realizó una intervención en la casa de la ‘Mortificada’.

“Creo que ellas no han medido la circunstancias en las que estamos, y han pensado que por fastidiar o por hacer su chiste las cosas iban a quedar ahí. Una cosa es sentarte en un programa a hablar, burlarte y esas cosas, pero otra cosa es mezclar el nombre de otra persona para cometer estos actos ilícitos”, comenzó comentando Karla.

“Unos amigos míos me llamaron para decirme que habían puesto mi número ahí. A penas me dijeron eso, fui a la comisaría, senté mi denuncia y dije que yo no vendía nada de productos médicos”, agregó Rafael.

Karla Tarazona y Rafael Fernández denuncian a la Mortificada - Ojo

