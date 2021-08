Kate Candela participó de la famosa secuencia “En carne propia” del programa “Al sexto día” . Esta vez, la salsera se despidió de todos los lujos y vivió como indigente por una noche entera.

Como parte del desafío, la cantante tuvo que soportar las bajas temperaturas de la madrugada y buscar un lugar donde dormir. “Siento que las manos se me congelan, se me ponen duros los dedos”.

Pese al esfuerzo, la cantante terminó por quebrarse al darse cuenta lo difícil que era sobrevivir en las calles. Además, porque su cuerpo ya no podía aguantar la fuerte llovizna que caía.

“Esto no es vida para nadie. Me pone bastante triste todo. Esto es terrible, no se lo deseo a nadie. No puedo, no aguanto más”, explicó Kate Candela antes de sufrir un ataque de pánico y llorar desconsoladamente.

Tras ello, la artista nacional decidió retirarse del reto y fue retirada por la producción del programa sabatino, conducido por Mónica Cabrejos .