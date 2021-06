Kevin Blow respondió fuerte y claro a Michelle Soifer luego de que ella denunciara haber sido víctima de violencia física y psicológica, aunque no dijo de parte de quién.

Al parecer, Kevin Blow se sintió aludido y dijo que Michelle Soifer tendrá que demostrar lo dicho. “Ella tendrá que demostrarlo y yo también demostraré quién pegaba a quién”.

Incluso afirmó que fue ella quien le golpeó primero y hasta el rompió el tabique. “La primera vez que lo hizo me dio en la cara, que hasta me rompió el tabique. Siempre va ganar el ‘me pegaron’, ‘me maltrataron’, el ‘yo lo hice porque realmente yo no me sentía bien’, esas excusas”.

Contó que tras las declaraciones de Michelle Soifer, empezó a recibir llamadas de la prensa por lo que trató de comunicarse con ella, pero sin resultado. “Lo primero que hice fue preguntarle a ella: ‘mira, me están llamando a preguntarme ¿algo tú dijiste?’ y no me ha respondido y estaba en línea cuando le escribí”.

Finalmente dijo: “Es una persona sinvergüenza que yo después que hable, me va a contestar, me va a querer buscar una vez más para silenciarme, porque es es la costumbre de ella, silenciar a al gente”.

Al parecer, Kevin Blow se sintió aludido y dijo que Michelle Soifer tendrá que demostrar la supuesta violencia física y psicológica vivida

TE PUEDE INTERESAR