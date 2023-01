Kike Suero sorprendió a propios y extraños al confesar que piensa demandar al caracterizador Miguel Cáceres y al comediante Percy Diestra, debido a que ambos personajes grabaron un video imitándolo, dejando entrever que consumiría sustancias tóxicas.

“He visto el video y me parece una falta de respeto. No me molesta que me imiten, pero hay cosas que no están bien. El ser chistoso no es ser vulgar, no hay que trasgredir, el humor es sano si lo sabes manejar, así que si sale el video, les voy a poner una denuncia a ambos. Es una humillación lo que están haciendo contra mí”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular cómico negó que consuma drogas o esté metido en el mundo del alcohol. “Dan a entender que estoy metido en cosas malas y que consumo sustancias tóxicas. Me podré tomar mis copas, pero más allá de eso, no avanzo. Jamás lo he hecho de joven ni de muchacho, así que menos lo haré ahora que estoy viejo. No tengo vicios y solo me dedico a trabajar para darle lo mejor a mi familia”, agregó para Trome.

Por otra parte, Kike Suero también contestó si considera que fue Magaly Medina la que le hizo la fama de “drogadicto y alcohólico” en el mundo de la farándula.

“No le echo la culpa a nadie, creo que soy el culpable de lo que la gente puede pensar o creer. Todo se salió de las manos, pero si ese video (de la imitación de Percy Diestra) sale al aire, los denunciaré a los dos. Ya me he comunicado con Miguel y le he dicho que no salga, pero vamos a ver si lo cumple o no”, finalizó diciendo.

