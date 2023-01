Kike Suero volvió a reafirmar que tiene en pie la demanda por difamación contra Magaly Medina, debido a que “hace bastante daño” en su programa de televisión. Y es que el cómico también se animó a comparar a la conductora con su “enemiga” televisiva, Gisela Valcárcel.

“No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así. Me ha hecho mucho daño con sus insultos y calificativos, pero a ella no le importa nada, solo le importa lucrar haciéndonos daño”, comenzó diciendo.

“Ella (Magaly) siempre se ha querido comparar con Gisela, pero sería como comparar una sirena con un peje sapo, así de simple. Se podrá poner muelas de oro, cambiar de cabello y lucir ropa cara, pero seguirá siendo un peje sapo. Gisela así se ponga una sábana encima le quedará bien, porque es hermosa por dentro y por fuera”, agregó.

En ese sentido, el popular cómico señaló que pese a la demanda que le entablará a la popular ‘Urraca’, no desea que vaya a prisión. Además, comentó que el éxito que tiene Magaly Medina es a costa de todos los personajes de la farándula que “destruye” en su programa.

“No tanto así porque la prisión no se le desea a nadie, pero tiene que pagar por lo que escupe o dice. Ella dice lo que quiere por tener rating o ganar dinero a costas de otros, que nos agradezca. Puede tener dinero gracias a nosotros, sin embargo, es tan pobre y miserable de alma. Ella no es diva de nada, diva es Susana Jiménez o Gisela Valcárcel, pero no Magaly, ¿quien es una mujer que carece de todo?”, finalizó diciendo a Trome.

