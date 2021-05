El programa “Crónicas de Impacto”, que conduce Olenka Zimmerman, tendrá como nueva reportera a la exboxeadora Kina Malpartida. Vale recordar que la deportista estuvo una larga temporada fuera de la televisión, incluso vivió una temporada en Los Ángeles, Estados Unidos, donde fue profesora sustituta de un kindergarten (inicial).

Luego retornó al Perú y se dedicó a ser mentora del concurso “Fight to Fame”. La expugilista también hizo noticia en enero de este año cuando exigió a la producción de “Esto Es Guerra” que no utilicen su imagen.

“He observado que han mencionado a mi persona desde el día 21 de enero del 2021 hasta la fecha 25 de enero de 2012, promocionando mi participación en el programa Esto es Guerra (...) Sin embargo, no he dado mi autorización para usar mi imagen y/o mi voz en sus propagandas, tampoco he tenido un trato verbal ni escrito con los representantes del citado programa, mucho menos he promovido mi participación en las redes sociales”, escribió.

RETORNO A LA TV

Desde este sábado 8 de mayo, a las 9:00 p.m. por WillaxTV, podremos ver a Kina Malpartida todos los fines de semana a través de entretenidos informes.

“Crónicas de Impacto” es un espacio de entretenimiento y actualidad con historias urbanas, vida popular, música y entrevistas exclusivas a diversos personajes locales e internacionales.

Bajo la conducción de Olenka Zimmerman, es una alternativa televisiva insuperable para divertirte un sábado por la noche.

CAMPEONA MUNDIAL

El 21 de febrero de 2009, la expugilista peruana Kina Malpartida, conocida como “La Dinamita”, se coronó campeona mundial Superpluma de la AMB tras derrotar a la estadounidense Maureen Shea en el imponente Madison Square Garden de Nueva York.

Además, el último combate oficial que tuvo la exboxeadora se llevó a cabo el 9 de diciembre de 2012 cuando derrotó a la dominicana Marilyn Hernández.