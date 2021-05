La modelo venezolana Korina Rivadeneira sorprendió a sus seguidores al agradecer públicamente el contundente discurso de Gigi Mitre contra el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

En su perfil de Instagram, la esposa de Mario Hart expresó su deseo de que “el mensaje llegue a todos” y pidió a los votantes que “comprendan la gravedad” y hagan algo “al respecto”.

“Tienes que tener los ovarios bien puestos y querer mucho a tu país para hacer algo como lo que hizo @gigi_mitre ¡que su voz sea replicada! Que sirva de ejemplo”, escribió Korina Rivadeneira.

Recordemos que durante el programa “Amor y fuego” del lunes 3 de mayo, Gigi Mitre arremetió contra Pedro Castillo y cuestionó duramente su plan de gobierno.

“¿Con qué le va a dar trabajo a la gente si ni siquiera puede hacer una multiplicación? (…) ¿Cómo es posible que un candidato presidencial, que es maestro, no sepa qué es monopolio? No me interesa que me odien, que me digan lo que quieran, total, no tengo nada que perder: a Keiko le dije desgraciada en su cara (...) No le tenemos miedo, señor Castillo, parado y sin polo. ¡No a la dictadura, viva la democracia y viva el Perú!”, señaló la conductora.

