El participante de “Esto es guerra” Mario Hart se mostró a favor del discurso que Gigi Mitre dio el último lunes 3 de mayo en el programa “Amor y fuego”.

En su perfil de Instagram, Mario Hart agradeció a Gigi Mitre por las palabras que dio contra el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

“¡Me paré a aplaudirla!”, señaló Mario Hart tras ver el discurso de Gigi Mitre. El piloto de autos compartió parte de la declaración de la conductora.

Recordemos que durante el programa “Amor y fuego”, Gigi Mitre anunció que iba a votar por Keiko Fujimori y cuestionó durante a Pedro Castillo:

“¿Con qué le va a dar trabajo a la gente si ni siquiera puede hacer una multiplicación? (…) ¿Cómo es posible que un candidato presidencial, que es maestro, no sepa qué es monopolio? No me interesa que me odien, que me digan lo que quieran, total, no tengo nada que perder: a Keiko le dije desgraciada en su cara (...) No le tenemos miedo, señor Castillo, parado y sin polo. ¡No a la dictadura, viva la democracia y viva el Perú!”, señaló la conductora.

Foto: Instagram Mario Hart

