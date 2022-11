Korina Rivadeneira cumplió 31 años de edad este martes 23 de noviembre. La venezolana, esposa de Mario Hart, había anunciado que este año no quería hacer una gran fiesta y que prefería celebrar al lado de su hija Lara y de su bebé Mario Jr.

La exchica reality mostró en sus redes sociales la enternecedora sorpresa que les hicieron sus pequeños hijos, de 2 años y 3 meses, respectivamente.

En las fotos que compartió la exparticipante de ‘Esto Es Guerra’, se ve a la pequeña Lara haciendo un cartel y pitando globos, al lado de un conmovedor mensaje.

“Feliz cumpleaños, mamá. Te amamos”, se lee en el cartulina. También se aprecian las siluetas de las manitos de Lara y su hermanito.

“El mejor regalo de la vida ”, comentó emocionada Korina Rivadeneira.

Korina Rivadeneira en cumpleaños

Hija de Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira confiesa que era celosa con Mario Hart

Korina Rivadeneira reveló que fue muy celosa al inicio de su relación con Mario Hart porque conocía sobre su historial de relaciones.

“Ahora no soy celosa, pero al inicio era bastante celosa. Era bien celosa, pero bueno cómo no ser bien celosa con el historial que tenía Mario Hart. Ahora está más tranquilo. Me ha demostrado lo contrario (de lo que se decía) y todo bien”, explicó la madre de dos niños.

