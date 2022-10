Korina Rivadeneira está atravesando un duro momento familiar y es que la modelo tuvo que internar de emergencia a su bebé Marito Jr. en una clínica local por un problema de salud. La venezolana denunció haber recibido mala atención en el establecimiento de salud donde está internado su pequeño.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Mario Hart se mostró totalmente indignada y señaló que es la primera que al estar internada no le ofrecen un plato de comida.

¿Qué dijo Korina Rivadeneira?

“Estoy en la clínica, ya internados. Él (Marito) está en observación. Lo tienen nebulizando. Esperemos que mañana mejore. Estoy un poco estresada, primero, porque no me gusta que esté mal, es muy chiquitito para que esté tan mal”, expresó Korina Rivadeneira muy preocupada.

“Me internaron precisamente para mantenerlo a él. A mí nunca me había pasado que me habían internado en una clínica, bueno, por ‘Larita’ o por un bebé, y no me habían ofrecido ni un plato de comida. Además, estoy súper estresada porque cada vez que llora (‘Marito’) llamo a la enfermera y no viene. Ya le comenté a Mario (Hart). ¡Qué rabia! No me quiero ni pelear. No voy a volver a venir a esta clínica porque, de verdad, pésimo” , aseguró la influencer en sus historias.

