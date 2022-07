Este domingo 17 de julio de 2022, Korina Rivadeneira y Mario Hart celebraron el baby shower de su segundo hijo, Mario Hart Jr.

A través de Instagram, amigos de la pareja compartieron videos y fotos de la celebración. Por ejemplo, Luciana Fuster asistió con su pareja, Patricio Parodi, y compartió detalles de la decoración.

“Te amo mucho, por siempre”, escribió Luciana Fuster en una foto donde aparece con la venezolana.

Fotos: Instagram @lucianafusterg

Tepha Loza y Macarena Vélez también se hicieron presentes. Ellas compartieron videos desde el baby shower: “Qué familia tan hermosa. Mucho, mucho amor para ustedes”, indicó la pareja de Sergio Peña en Instagram Stories.

Asimismo, Korina Rivadeneira contó que no se encargó de la decoración del baby shower: “Ahora arreglarnos un poco para el baby shower de Marito bebé... no he visto nada de la organización por primera vez, siempre organizo yo todos los eventos y esta vez lo dejé en manos de una súper capa, muero por ver lo que hizo”, contó la esposa de Mario Hart.

Fotos: Instagram @tephaloza8

TE PUEDE INTERESAR