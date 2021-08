Korina Rivadeneira se convirtió en la flamante ganadora de “Reinas del show” , en medio de las críticas por presunto favoritismo. Pese a ello, la modelo venezolana defendió su corona y aseguró que su victoria fue justa.

“Con todos los comentarios que había, sentí que no me iban a dar (la corona). Y ahora que me la dieron, me siento súper bien”, expresó muy emocionada la esposa de Mario Hart .

Además de ello, le mandó un mensaje a sus detractores, quienes se mostraron muy molestos en redes sociales y la tildaron de la “favorita de Gisela Valcárcel”.

“Lo merezco realmente. A toda esa gente que dice esas cosas...no, lo merezco. La he luchado, me he esforzado desde la primera temporada hasta ahora”, agregó.

Por último, Korina Rivadeneira explicó que ahora pasaría más tiempo con Mario Hart y su hija Lara. “A recuperar el tiempo porque es momento, yo quiero 8 hijos”, finalizó entre risas.