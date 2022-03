¡Súper emocionada! Korina Rivadeneira no pudo evitar mostrarse muy emocionada al referirse a su segundo embarazo, fruto de su matrimonio con Mario Hart. Y es que la modelo reveló detalles de cómo vive el exchico reality su segunda gestación.

“Esta con mamitis aguda, está muy pegada a mí, muy intensa, quiere hacer mil cosas conmigo y trato de darme el tiempo”, fue lo primero que comentó sobre su pequeña Lara, quien al parecer todavía no sabe que viene un hermanito o hermanita en camino.

Asimismo, no dudó en ‘echar’ a su esposo, quien estaría rogando porque su segundo bebé sea un varoncito. “Mario se muere por que sea hombrecito. Si llega a ser así, tendré la parejita y podré enfocarme de lleno a mi carrera”, expresó muy feliz.

Por otra parte, reveló cómo fue que se enteró que estaba embarazada y es que esa era una noticia que no esperaba para nada. “Me sentía rara, decía siento que me estoy muriendo, mi mamá vino y me dijo tienes que hacerte la prueba porque tienes cuerpo de embarazada. Cuando me escuchó, yo estaba con ataque de risa, le enseñé la prueba y él dijo: ‘No puede ser’. Fue hermoso, pero fue una gran sorpresa”, señaló la modelo venezolana.

