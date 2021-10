Kunno fue criticado en redes sociales al confesar que ya no se considera TikToker, lo cuál generó un gran revuelo en sus redes sociales, debido a que él se hizo conocido gracias a sus bailes en Tik Tok.

En las declaraciones brindadas al programa de radio “Alofoke” en República Dominicana, el joven influencer brindó algunos detaller de su éxito en redes sociales y que lo llevó a pasarelas y a ser imagen de algunas marcas de moda.

“Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro TikToker, porque hoy en día yo ya no me considero TikToker, yo la verdad me considero lo que soy, que hoy en día soy una celebridad y un artista”, cabe mencionar que durante el 2020, el influencer fue motivo de polémica en redes sociales por su excesivo precio para brindar saludos.

El secreto de Kunno para ser famoso

El popular bailarín de redes sociales, confesó que su secreto era reaccionar a sus seguidores, como lo hizo con 4K: Y la cosa de los TikTokers es que ellos piensan que, si tú subes, si tú haces, si tú te vistes, vas a pegar y a mí lo que me pasó con 4K fue que ro reaccionaba a mis seguidores haciendo mi baile y eso nunca antes se había visto en TikTok”.

