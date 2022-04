Kyara Villanella Fujimori, hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, fue elegida como portada de la edición 710 de la revista COSAS tras ser elegida como una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre.

Como era de esperarse, la aparición de la hija de Keiko Fujimori en la portada de esta conocida revista generó todo tipo de reacciones en redes sociales. Pese a las críticas, la adolescente de 14 años de edad se siente protegida por su familia y evita prestar atención a sus detractores.

En su plataforma web, COSAS publicó algunas de las declaraciones de la adolescente de 14 años de edad. “Mi mamá siempre me dijo que me apoyaba, porque sabía que esto del Miss Perú La Pre era algo que de verdad me gustaba”, confesó Kyara Villanella.

Ella se refirió a su participación en el certamen de belleza. Lo que pocos conocíamos es que era la segunda vez que ella participaba en el concurso que organiza Jessica Newton. La primera vez abandonó el certamen por su cuenta debido a la avalancha de comentarios negativos que recibía en redes sociales.

“Todo el esfuerzo dará resultados”, es una de las frases que le repetía la ex candidata presidencial, según contó la menor.

“Mi familia siempre han sido mis más grandes ídolos. Ellos siempre por más problemas que han tenido siempre han salido bien parados y siguen luchando. Y siento que yo, teniendo ese mismo apellido, tengo que hacer lo mismo”, ha señalado.

La entrevista completa en la edición 710 de COSAS está disponible desde el 31 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez habla del amor