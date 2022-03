Este viernes 11 de marzo, la hija de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, Kyara Villanella, se negó a declarar a las cámaras de En boca de todos durante una nota del Miss Perú La Pre.

Mónica Chacón inició la nota presentando a cuatro de las candidatas del top 20 del Miss Perú La Pre. La primera en hablar fue Gaela Barraza, hija de Carlos ‘Tomate’ Barraza y Danuska Zapata.

“Estoy un poco nerviosa, la verdad, pero me siento feliz de haber podido conocer a chicas tan maravillosas como las que están acá y, sobre todo, gracias Mónica por todo el apoyo que nos han dado desde el inicio a cada una de nosotras”, comentó Gaela Barraza.

Tras la presentación de las otras candidatas, Tula Rodríguez interrumpió a Mónica Chacón para pedirle que Kyara Villanella declare: “Ahí está Kyarita, también, entiendo. Moniquita, hazme un favor, quisiera hablar con las niñas, ahí estoy viendo a Kyara, hola Kyara, pásale el micro, por favor”, pidió Tula.

Sin embargo, Kyara Villanella solo miró a Mónica Chacón y se negó a declarar. Según la directora del Miss Perú La Pre, la hija de Keiko Fujimori estaba muy nerviosa por la clasificación que se realizará este mismo viernes.

“En estos momentos prefiere no hablar, ella me dice que va a hablar cuando ya estemos todas listas, está un poquito nerviosa, hay que entenderlas, son adolescentes de 13, 14, 15 años, y me ha pedido eso, que va a hablar cuando esté contigo en el set”, manifestó Mónica Chacón.

Fuente: América Televisión

