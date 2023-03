Las redes sociales han estallado en contra de Hailey Bieber y Kylie Jenner, quienes se han coronado como las ‘chicas malas’ en la última controversia que generaron al burlarse de Selena Gómez. Las redes de ambas celebrities han comenzado a caer en picada perdiendo miles de seguidores con el pasar de las horas e incluso otros artistas famosos han decidido brindarle apoyo a Selena, quien optó por retirarse de las redes luego de la polémica.

¿Qué sucedió?

Todo comenzó cuando Selena Gómez logró posicionarse como la mujer más seguida en Instagram con más de 380 millones de seguidores en dicha red social arrebatándole el puesto a la más joven de las Kardashians, Kylie Jenner. Ese mismo día, la cantante subió un video a sus redes contando su anécdota con una mala laminación de cejas que acababa de realizarse. No obstante, a las dos horas de subir dicho video Kylie Jenner y Hailey Bieber aprovecharon el accidente con las cejas de Gómez para hacer burla al respecto.

Ambas influencers subieron historias a Instagram en las que se leía “¿Esto fue un accidente?” escrito sobre las cejas de Kylie Jenner y luego, una captura de pantalla de una videollamada entre ella y Hailey Bieber con un primer plano de las cejas de cada una. Los usuarios no han perdonado esta acción e inmediatamente tomaron cartas en el asunto para defender a Selena Gómez.

A raíz de todo esto, algunos internautas han comenzado a crear videos explicando la situación y viralizando videos donde Hailey Bieber hace burla de otros o se comporta como una ‘bully’. En uno de dichos videos, Kylie Jenner se animó a hacer un comentario para esclarecer la situación diciendo: “Nunca quise hacer burla a Selena, ni siquiera vi las publicaciones sobre sus cejas. Están inventando algo de la nada. Es una tontería”. A lo que Selena Gómez, en un intento de frenar el enfrentamiento, respaldó afirmando que ella es fan de Kylie y que no había sucedido nada realmente.

Sin embargo, a las pocas horas de esto, se viralizó un video en donde se ve a Hailey Bieber haciendo una mueca de desagrado burlándose de la cantante Taylor Swift, quien es mejor amiga de Selena Gómez. Ella no pasó por alto esta acción y comentó lo siguiente: “Lo siento mucho, mi mejor amiga es y seguirá siendo una de las mejores en el juego”, A partir de ese momento, y hasta ahora, las imágenes y comentarios de odio hacia las dos celebridades involucradas no se han detenido.

¿Por qué tanto odio hacia Hailey Bieber?

Desde antes de esta controversia, ha existido una fijación especial de los ‘selenators’ en contra de Hailey Bieber, la actual esposa de Justin Bieber, por tener una supuesta ‘obsesión’ con Selena Gómez. Y es que, en varios videos y análisis, los usuarios han comprobado que la modelo no puede dejar de imitar a Gómez tanto en estilo como en sus propias declaraciones hacia la prensa. Aquí algunas pruebas de que Hailey está realmente obsesionada con Selena Gómez de una manera un tanto perturbadora.

Su ‘apoyo’ a la relación de Selena Gómez y Justin Bieber

Allá por el año 2011, Hailey mostraba un aparente apoyo a la relación apodada ‘Jelena’ por los fans y que estaba conformada por los dos cantantes Selena Gómez y Justin Bieber. El problema salió a la luz cuando la relación terminó y Justin empezó a salir con la modelo. Fue entonces que ella comenzó a disfrutar haciendo comentarios negativos sobre Selena Gómez en redes sociales. Incluso empezó a seguir cuentas que difundían contenido negativo sobre la cantante.

Siempre aprovecha la ocasión para rebajar a Selena Gómez

En 2017, la cantante brilló en los Billboard Music Awards por su primer puesto con la canción Bad Liar, que durante ese año fue de las más escuchadas. Sin embargo, Hailey no perdió la oportunidad para hacer un comentario venenoso en Twitter donde decía “Bodak Yellow (de Cardi B) fue la canción #1 de este año”. Asimismo, cuando la relación entre Selena y The Weekend terminó, la modelo compartió en redes un video de su amiga Bella Hadid quien fue ex pareja del intérprete. La publicación decía: “Lo siento, QUIÉN podría ser más hermosa que Bella Hadid, literalmente nadie”, haciendo referencia a que Hadid no tendría punto de comparación con Selena Gómez.

Hailey rodea el entorno de Selena

Es extraño como la modelo logra acercarse y volverse amiga de las personas que rodean a Selena Gómez, incluso si estas personas no tienen nada que ver con la industria en la que ellas trabajan. Su obsesión es tal que incluso contrató al mismo maquillador que trabajó por Selena por años y también llamó a la manicurista de la cantante para que le hiciera las uñas el día de su boda. Otra de las coincidencias más perturbadoras puede ser que asiste exactamente al mismo gimnasio al que está inscrita la intérprete habiendo más de 100 centros de deporte disponibles en Los Ángeles.

El tatuaje polémico del anillo con las iniciales de Justin Bieber

En 2012, cuando Justin y Selena Gómez aún no terminaban su relación, él le regaló a la cantante un anillo de promesa diseñado para albergar sus iniciales más una F. J + S + F, o su traducción “Justin y Selena para siempre”. Años después, los usuarios rescataron imágenes del famoso anillo al notar una gran coincidencia con un tatuaje que se realizó Hailey Baldwin en el dedo anular. ¿Coincidencia?

