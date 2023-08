‘La Casa de los Famosos México’, la Final: ¿Cuánto dinero se llevará el ganador del reality de convivencia?

‘La Casa de los Famosos México’ se ha convertido en uno de los programas de convivencia favoritos del público y en pocas horas empezará la gran final. Los cuatro finalistas son: Nicola Porcella, Wendy Guevara, Sergio Mayer y Poncho de Nigris; y sus seguidores continúan votando para que su favorito gane el ansiado premio.

El triunfador del reality de convivencia se llevará 4 millones de pesos mexicanos, que equivalen a 238 mil dólares. Esta información fue confirmada por la producción del canal.

Nicola Porcella le pide matrimonio a Wendy Guevara y ella lo rechaza: “Eres muy inmaduro”

A tan solo pocas horas de llevarse a cabo la final de “La Casa de los Famosos” en México, Nicola Porcellasorprendió a todo el público televidente al expresarle todo su amor a Wendy Guevera hasta proponerle matrimonio }en presencia de Poncho de Nigris.

“Tu rostro tallado por los mismos ángeles... Nunca me había importado tanto alguien y el amor que siento por ti es algo inexplicable. ¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó el excapitán histórico de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, a pesar de todo el empeño y esfuerzo, la influencer mexicana lo rechazó completamente y aseguró que dicho anillo de “compromiso” era de un compañero de él.

“Todos mis ahorros te gastaste en esa puñeta (el anillo). No, no quiero. Ese anillo es de tu mujer, ‘Poncho’ (…) Primero, quiero que trabajes. Yo no me quiero casar y menos con este pe... No eres el amor de mi vida, no me gustas, te me haces muy inmaduro y eres un niño”, respondió la mexicana.

