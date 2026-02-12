La popular “Chola Chabuca” estuvo en Puno con todo su equipo de producción para dar cobertura a la famosa festividad de la Virgen de la Candelaria, cuyas incidencias se transmitirán en la próxima edición de su programa “El Reventonazo del verano”.

“Estoy feliz de haber participado en la festividad de la Virgen de la Candelaria y este sábado vamos a presentar un especial en el programa. También, haremos algo similar con el aniversario de la exitosa agrupación de cumbia, Corazón Serrano, donde participé como presentador”, señaló.

Es por esto que los televidentes mantienen a “El Reventonazo del verano” como líder en el rating en este 2026, pues el fin de semana pasado logró registrar 9.2 puntos, superando ampliamente a la competencia. Sin duda, que la fórmula de humor, música y diversión ha capturado totalmente al público peruano.

El sábado, la Chola Chabuca anunció que ha iniciado un casting para buscar nuevos talentos en el humor y el baile; y que puedan sumarse al programa sabatino que se ha convertido en el preferido del público nacional.

Sin embargo, en esta nueva etapa de “El Reventonazo del verano”, la Chola Chabuca sigue contando en su elenco a figuras ya consagradas como Manolo Rojas, Fernando Armas, Kike Suero, Marcela Luna, Nabito, Katy Prado, entre otros.

“Estamos agradecidos por la confianza que el público nos ha dado en el rating, y nosotros lo tomamos como un reto para seguir creciendo y entregando un programa de calidad semana a semana”, indicó la Chola Chabuca.

Otros programas como ‘Yo soy’ tuvieron 7.5 puntos de rating y el debut de ‘JB Noticias’ alcanzó 2.7 puntos el sábado; mientras que el domingo hizo 2.5 puntos.