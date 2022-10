María Elena Leiva es el nombre de la popular ‘Doctora Fit’, quien mostró su lado más oscuro al responderle a sus agraviadas y al advertir una respuesta de su parte al ser entrevistada por una de las reporteras de Magaly Medina.

Los ‘urracos’ intentaron obtener información por parte de la Dra. Fit, pero su respuesta fue esta: “El área legal me ha recomendado no responder absolutamente nada hasta que no sepa realmente de qué se trata la información que ustedes van a dar en televisión. Ustedes emiten información, que ya sé que lo van a hacer el día de mañana o pasado, en el momento oportuno”.

María Elena Leiva afirmó que no dirá nada hasta ver el informe en su contra y que al salir al aire, advirtió con dar su respuesta en los medios que ella crea conveniente: “Yo daré absolutamente todo mi descargo en los medios respectivos, ¿ok? Muchísimas gracias por la comunicación, pero eso sí, tengan por seguro, que respuesta de mí la tendrán, eso se los garantizo al mil por ciento”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO