Cristian Rivero y Katia Palma, quienes serán los conductores del programa a estrenarse este lunes, “Los Reyes del Playback”, sorprendieron a más de uno en la última edición de “La Máscara” al disfrazarse de un oso panda y de un águila, respectivamente.

Los presentadores fueron desenmascarados luego de que Katia interpretara “Mío” de Paulina Rubio, y Rivero, la canción “Sacaroncha” de Guajaja.

Al ser expuestos, ambos revelaron que arrancan este lunes 9 de marzo con la conducción de una nueva temporada de “Los reyes del Playback”, que tras cuatro años fuera del aire, vuelve para entretener a los televidentes.

Una de las cosas que llamó la atención del público fue el encuentro entre el actor y su esposa Gianella Neyra, quien es una de las “investigadoras” del programa. “Cuánto talento, qué hermoso”, fueron las palabras de la actriz al ver a su pareja en el escenario.

“Me di cuenta de que era Cristian cuando dijo que no podía dormir sin su bandada. No puede dormir solo, le tiene miedo al cuco”, bromeó la integrante de la obra teatral “Madres”.

