El productor Martín Arredondo enfrenta una nueva acusación. Esta vez, la actriz María Victoria Santana Díaz, más conocida por su personaje de ‘La Pánfila’, reveló que el periodista le hizo insinuaciones que ella nunca aceptó.

El programa ‘Amor y Fuego’ difundió las declaraciones de ‘La Pánfila’, quien recordó lo que le pasó en el año 2014. Ella relató que el periodista la convocó para que sea con-conductora de Aldo Miyashiro en el programa ‘La Batería’, que se transmitía por Panamericana (Canal 5).

“Un día me dijo, ‘muy lejos vives por qué mejor no te pongo un departamento, más cerca’. Y yo le digo, ‘no así no más, me recoges como hemos quedado’. Ya después de eso me fueron dando menos participación. Yo ya no era co-animadora, sino que me mandaban a reportear a la calle”, comentó la actriz en su denuncia contra Martín Arrendondo.

“Después de eso, Martin me dijo ‘sabes qué, no agarras la onda, ya no te vamos a necesitar’. Como yo soy un poco seria, no doy apertura a los coqueteos, yo soy un poco más cortante, creo que él se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo, y me choteó. Él siempre buscaba la oportunidad de salir fuera, pero yo nunca accedí”, agregó.

¿Por qué ‘La Pánfila’ no denunció a Martín Arredondo?

María Victoria Santana Díaz ‘La Pánfila’ explicó por qué no denunció a Martín Arredondo por presunto acoso.

“Yo tenía miedo que si me quejo, de repente se me iba a cerrar las puertas, no me iban a contratar en otro lado, o iban a decir que era una problemática y no dije nada, no denuncié. Él era casado en ese tiempo”, comentó.

“No te podría decir que me acosa(ba), pero si es una persona que toma partido de su cargo”, agregó.

La Pánfila contra Martín Arredondo

