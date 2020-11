Luego del ampay que el programa “Amor y fuego” realizó a Mario Irivarren y Vania Bludau, el chico reality se pronunció en su espacio en Radio Onda Cero.

“Era una salida de amigos”, dijo Mario Irivarren sobre la salida que tuvo junto a la modelo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la extraña reacción de Luciana Fuster, quien la mayor parte del tiempo permaneció callada y muy seria.

“Ya me grabaron saliendo de un restaurante, yo me di cuenta que me seguía un carro”, explicó Mario Irivarren.

Según el chico reality, estaba con Vania Bludau y con Fabianne Hayashida: “Estábamos entre patas”.

Mario Irivarren también cuestionó que el ampay no mostró que Vania Bludau llegó a ingresar a su vivienda: “Lo raro es que nos han seguido hasta la casa de Vania porque la he ido a dejar y en la puerta de la casa han bajado con la cámara”.

