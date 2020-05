La modelo Tilsa Lozano salió al frente luego del ampay que le hiciera el programa Magaly TV La firme.

Ella eligió el programa En boca de todos para poder contar todo lo que sucedió. Tilsa relató que su pareja le lleva comida y medicinas por lo que si se han visto.

“¿Te hace delivery del mercado, de la farmacia?”, preguntó Rondón y ella refutó: “Sí, lo aclaré ayer pero me gustaría decirlo. Jackson viene y ha venido muy pocas veces, me ha traido alimentos o remedios”.

Sin embargo, cuando Ricardo Rondón le preguntó si ellos habían tenido contacto físico, Tilsa respondió así: “obviamente me tiene que entregar las cosas, conversamos un rato, pero lo he dicho desde un principio, lo he dicho desde el día número 1, tenemos que ser responsables, a mí no me han visto en la calle, estando en pareja o en grupo”.

Jackson Mora es captado incumpliendo el aislamiento social para visitar a Tilsa Lozano. (Video:ATV)

