La modelo Tilsa Lozano es la protanista de un nuevo ampay, el cual emitirá esta noche el programa Magaly TV La firme.

Como se sabe, Tilsa Lozano tiene un romance con el luchador Jackson Mora, quien aparece en las imágenes llegando al depa de la modelo a bordo de su camioneta.

Las imágenes de este ampay se verán esta noche en el programa de la 'urraca'.

Como se recuerda, hace unas semanas, Tilsa Lozano lloró en sus redes sociales y criticó a todos aquellos que no obedecen lo dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.

Así hablaba Tilsa Lozano hace tan solo unas semanas:

“Acabo de ver unas imágenes que me han pasado, no lo pude terminar; es de cómo está la situación en Guayaquil. No las voy a poner porque me parecen demasiado fuertes, chocantes. Por favor, quédense en sus casas; no es que ‘yo soy joven y no me va a pasar nada, que a mi barrio no llega’. Esto nos afecta a todos. Chicos reality, cantantes, conductores, hagan algo bueno y positivo. Hablen con sus seguidores. Entre todos nosotros debemos mentalizar a la gente que se tienen que quedar en sus casas. En otros países ni siquiera los pueden atender; no tienen camillas, no tienen absolutamente nada. Si no nos quedamos en nuestras casas, esto se va a volver terrible. Gracias a Dios nuestro presidente ha tomado las medidas para que esto no se convierta en lo que se está viviendo en otras partes del mundo”.

Tilsa Lozano envía mensaje concientización por el COVID-19 (04/04/20)

