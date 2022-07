Stephen Hawking fue uno de los físico teóricos más importantes de las últimas décadas, que dejó un legado de conocimiento importante, además de un testimonio de lucha por su forma de afrontar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). De su historia hay una serie de documentales que detallan sus ideas sobre el universo y la existencia del ser humano.

Por ello, la película biográfica sobre Hawking fue todo un acontecimiento en su momento, porque llevó a la pantalla grande una etapa de su vida muy complicada, además de contar algunas intimidades sobre su primer matrimonio.

Se trata de “La teoría del todo” (“The Theory of Everything”, en su idioma original), la cinta de James Marsh basada en el libro “Travelling to Infinity: My life with Stephen”, las memorias de la exesposa del divulgador científico, Jane Hawking. Conoce más de la trama y cómo puedes ver la película de 2014.

Los protagonistas vestidos de gala durante la película (Foto: Working Title Films)

¿DE QUÉ TRATA “LA TEORÍA DEL TODO”?

La película se enfoca en cómo fue el romance y matrimonio de Jane y Stephen Hawking, el cual empezó en una fiesta cuando el físico teórico era un estudiante de Cosmología y ella, una alumna de Poesía Medieval Española. Se enamoraron de inmediato y su vida empezó a tomar un camino luminoso.

Sin embargo, un incidente en apariencia inofensivo cambiará para siempre la vida de Stephen. Porque, tras una caída, Hawking es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y le dieron solo dos años de esperanza de vida.

A pesar del terrible vaticinio, Jane acepta seguir al lado de Stephen y tienen dos hijos durante ese tiempo. Mientras que la enfermedad avanzaba en el cuerpo del divulgador científico, sus dos herederos empezaron a crecer y la relación empezó a tomar otros caminos por la presencia de otras personas.

De esta manera, “La teoría del todo” es una cinta que ingresa en el lado más personal y duro de la vida de Stephen Hawking, pero conservando el registro de un amor esperanzador en su momento y una lucha que no agotó al físico teórico en su tarea para hablar más del universo.

Hawking, de espaldas, escribiendo sus fórmulas (Foto: Working Title Films)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA TEORÍA DEL TODO”?

Eddie Redmayne como Stephen Hawking

Felicity Jones como Jane Hawking

Charlie Cox como Jonathan Hellyer Jones

Emily Watson como Beryl Wilde

Simon McBurney como Frank Hawking

David Thewlis como Dennis Sciama

Maxine Peake como Elaine Mason

Harry Lloyd como Brian

Charlotte Hope como Phillipa Hawking

Tom Prior como Robert Hawking

Enzo Cilenti como Kip Thorne

¿CÓMO VER “LA TEORÍA DEL TODO”?

La película “La teoría del todo” de James Marsh forma parte del catálogo de la plataforma de streaming Netflix. La cinta puede ser vista, de manera online, a través de este enlace.

TRÁILER DE “LA TEORÍA DEL TODO”