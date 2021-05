“La Uchulu”, personaje popular en Youtube y que recientemente saltó a la fama por este colorido personaje, respondió a las curiosidades que tienen sus seguidores sobre sus preferencias sexuales.

A través de sus historias de Instagram, Esaú Reategui Wong - su verdadero nombre - respondió si tiene pensado hacerse una operación de cambio de sexo, llamada también cirugía de reasignación de sexo.

“¿Te harías una operación de cambio de género?”, le preguntaron, a lo que él respondió: “La verdad que no, La Uchulú solo es un personaje, fuera de mi top, de mi faldita y mi peluca, está Esaú”.

Asimismo, negó que su familia sienta vergüenza por él: “mi familia está orgullosa de mi”.

¿La uchulú tuvo romance con El Shamucho (Chamuco)?

La Uchulú también respondió si tuvo un romance con el El Shamuco y si fue su pareja en la vida real: “No solo es mi amigo, de eso no ha pasado”.

De otro lado, dijo que aún no se acostumbra al clima de Lima, por lo que viaja constantemente a su tierra natal, Pucallpa.

“No puedo llevar a toda mi familia a Lima, porque es numerosa en realidad, no sé cuánto tiempo estaré en Lima. Pero el hecho de estar en Lima no quiere decir que no apoyo a mi familia, el dinero que gano, un porcentaje le envío a mi madrecita”; comentó.

¿Quién es La Uchulú?

El personaje de La Uchulú es interpretado por Esaú Reategui Wong. Es un joven de 20 años de edad que se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales al haber dado vida al carismático personaje selvático.

¿Qué pasó con La Uchulú?

La Uchulú también le contó a sus seguidores que le hubiera gustado estudiar “la carrera que había escogido antes de la cuarentena”: ingeniera agroforestal acuícola.

“Pero por algo suceden las cosas, y hoy en día quiero seguir haciendo lo que hago (los videos es Youtube) y empezar a estudiar marketing de empresas”, comentó en Instagram.

