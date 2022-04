Esaú Reátegui Wong, más conocido por su personaje de La Uchulú, se pronunció hace unos días sobre su identidad de género y confirmó que “orgullosamente” es una mujer transexual.

Además de vestirse y arreglarse de una forma que coincide con su identidad de género, la ‘Uchulú’ comenzó el proceso de transición para verse como mujer.

Para ello, confirmó que está llevando una terapia hormonal. La popular youtuber se está colocando parches en el cuerpo y así lo dejó notar en un reciente video de TikTok.

Sus seguidores se mostraron sorprendidos por su transformación y le hicieron todo tipo de preguntas. “¿Ya empezarás tu transición?”, preguntó un usuario a lo que la ‘Uchulú' comentó que “Yes”.

“Disculpa mi ignorancia!! ¿Para que es el parche?”, consultó otra seguidora, y la tiktoker dijo: “Son hormonas”. “Mi físico es lo único qué ha cambiado”, agregó la artista.

Cabe indicar que en junio del 2021, Esaú Reátegui aceptó que era gay, pero negó que fuera una mujer trans. Incluso dijo que se vestía de mujer solo por su personaje de la Uchulú. “Yo en ningún momento dije que no era gay, yo dije que no era trans. Yo me visto así porque es un personaje, porque me gusta el arte de la transformación, ahí lo dije. Ahora, yo respeto mucho a las chicas trans, a las mujeres trans, las amo, las admiro porque ellas dieron un paso muy importante en su vida”, había dicho en redes sociales.

¿Para qué son las hormonas en mujeres trans?

La terapia hormonal sirve para crear características femeninas como menos vello corporal, senos, hacer que la grasa corporal pase hacia las caderas y las mamas, etc.

¿Por qué la ‘Uchulú’ quiere ser mujer?

“¿Por qué quieres ser mujer?”, le preguntaron a la Uchulú hace unos días, a lo que ella respondió con una contundente reflexión.

“A diario leo estos comentarios... por qué quiero ser mujer, las mujeres son fuertes, son audaces, inteligentes, tienen el don de dar vida, son el pilar importante de la familia, son hermosas, bellas y todo lo maravilloso de este mundo”, respondió.

¿Quién es en realidad la ‘Uchulú’?

La ‘Uchulú’ tiene 21 años de edad y su verdadero nombre es Esaú Reátegui Wong. “La Uchulú” fue tendencia en el 2021 por el videoclip que grabó con el “Grupo Explosión de Iquitos” y donde no se respetaron las medidas de bioseguridad contra el Covid-19.

TE PUEDE INTERESAR