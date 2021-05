“La Uchulú” se mostró afectada por quedar en sentencia en la última edición de “El Artista del Año” y admitió que “no fue mi mejor noche”. Aseguró que le ganaron los nervios durante su presentación pese a que en la última semana se esforzó en los ensayos.

Ahora “La Uchulú” tendrá que sacar ventaja de su popularidad en redes sociales para sumar votos y así superar a Diego Val el próximo sábado.

“Yo no subestimo a nadie, de todo se aprende (...) Pediré apoyo a mis seguidores, pero si ya no quieren que siga en el programa yo entenderé. ¡Pero yo sé que me van a apoyar mucho!”, comentó.

De otro lado, el youtuber dijo que está con una gran carga de estrés por el arduo trabajo que tiene en ‘El reventonazo de la Chola’ y el ‘Artista del Año’. También indicó que no se acostumbra a la capital y extraña su tierra natal, Pucallpa.

“Estoy super cargado, con emociones encontradas, con menos tiempo para dormir, con un poco de estrés. Yo no estoy acostumbrado a la ciudad de Lima, yo me vine por trabajo con ‘El reventonazo de la Chola’ y no me acostumbro al clima, no me acostumbro a estar lejos de mi familia, de mi tierra. Hay estrés, hay tensión, quiero ir a un lugar y no conozco, para mí es frustrante, paro encerrado en mi casa, no salgo”, sentenció.

