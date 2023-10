En una reciente entrevista, La Uchulú reveló que ha experimentado tres relaciones serias en su vida. A pesar de su sinceridad en dichas relaciones, la joven comediante lamentó que sus parejas le han causado dificultades, ya que no solo le han mentido y sido infieles, sino que también han llegado al extremo de maltratarla.

“Tuve una relación de un año y medio que terminé hace tres meses, no dio para más, él tenía su mujer y su hijo. Él supuestamente había terminado con su mujer”, contó la actriz cómica en el programa Hablemos de Belleza

Luego continuó con: “yo he tenido tres relaciones serias, uno me dobló la mano y me engaño, el segundo ha jugado conmigo, porque supuestamente estaba saliendo conmigo siete meses y tenía una relación de ocho meses y este último que tenía su mujer y su hijo”.

Dayanita fue la primera opción de Magaly para su reality de convivencia

La Uchulu también contó que está enterada de que Dayanita fue convocada primero al reality de Magaly Medina, Sin embargo, aclaró que no le causa ninguna molestia, ya que ella aprovechó muy bien la exposición mediática.

“Chamba es chamba, yo trabajo, yo no pongo (pregunto) a quién han llamado primero, si ella lo ha rechazado y me dan la oportunidad a mí, para qué lo voy a rechazar, plata es plata”, contó.

