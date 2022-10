Anthony Aranda , el popular ‘Activador’, desapareció repentinamente de ‘Esto Es Guerra’ en julio del 2022. Aunque fue presentado como el gran ‘jale’ del reality, su participación no transcendió.

Además, coincidió con las denuncias entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, luego de que ella lo acusara de afectar la integridad de su hija de 4 años de edad. Posterior a estas denuncias, la menor terminó baso la custodia de su abuela paterna Ysmena Piedra por decisión judicial.

En ese sentido, el bailarín aseguró que su novia no le pidió alejarse de la televisión. Anthony Aranda reveló por primera vez pro qué se fue ‘Esto Es Guerra’.

“Esto nunca lo he contado, de hecho Melissa pasaba por un momento super difícil. Yo estaba en ‘Esto Es Guerra’ y me ocupaba mucho tiempo en el día. Yo dije ‘mi novia necesita de mi apoyo en estos momentos’. Hablé con la producción, con la persona que tenía que hablar y le expliqué si me podía ausentarse un tiempo porque sentía que Melissa estaba muy sol a ”, sostuvo en ‘Em Boca de Todos’

Indicó que fue una decisión personal para apoyar emocionalmente a la actriz, quien en ese momento era lapidada públicamente tras la difusión de un audio con el ‘Gato’ Cuba donde hablaban de su hija.

“Yo siento que fue la mejor decisión” ; comentó.

