El programa ‘Amor y Fuego’ dejó entrever que Melissa Paredes habría asistido a la revelación de sexo - también llamado baby gender reveal - de Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

Según comentó Rodrigo González, algunas seguidoras del programa advirtieron que la silueta que sale en el reflejo del video que publicó el ’Gato’ Cuba correspondería a la exconductora de ‘América HOY’.

Por ello, una reportera de magazine de Willax buscó a Melissa Paredes para despejar esta dudas, pero la reacción de la actriz llamó la atención.

“¿(Los seguidores) han captado que tú eres la persona que grabó esta revelación?”, le preguntaron a Melissa, a lo que ella solo atinó a reírse, sin negar lo señalado por la periodista.

Recordemos que la modelo reveló que ya se reconcilió con el padre de su hija “por el bien dela familia”.

“Saben que no puedo declarar, yo feliz, pero ahorita tengo un contrato y no puedo declarar” , respondió Melissa, quien no negó las especulaciones.

¿Qué dijeron Rodrigo González y Gigi?

Por su parte, Rodrigo González dijo no creer que Melissa Paredes sea la persona que sale en el video de Rodrigo Cuba.

“Qué tendría que hacer Melissa en ese momento, nada que ver, me parece un disparate. No creo que se ella (…) Sería algo surrealista, pero nunca se sabe con estos. Con ellos nunca se sabe y siempre sorprende, pero ¿que sea Melissa la que grabe ese momento? ¿Es o no es, será o no será?” , cuestionó Peluchin.

“Pero no lo negó ah ”, comentó Gigi.

