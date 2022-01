La relación entre Patricio Parodi y Flavia Laos tuvo sus altas y bajas y una de ellas fue la vez que el ‘guerrero’ subió un video donde le intenta reventar un huevo duro en la cabeza a Flavia y le produce dolor y molestia y pese a que ella le dijo que se detenga, él continuó y le reventó un huevo crudo.

El escándalo fue criticado hasta por la exministra de la mujer Ana Jara, quien a través de Twitter, se expresó: “Por favor, no normalicemos la violencia contra la mujer. Esto no tiene nada de gracioso, ¿qué le pasa a este señor?. Las personas, sobre todo jóvenes que siguen a estos personajes de farándula deben saber que esto no solo es una falta de respeto, es agresión y deben rechazarla”, sentenció.

En aquella oportunidad, Patricio Parodi en lugar de pedir disculpas, respondió a la exministra de la mujer: “¿En serio fuiste exministra de la mujer? Jajaja ¿tan bajo hemos caído? Mejor preocúpate por los verdaderos casos de violencia y deja de causar problema”.

Quien no pudo evitar pronunciarse fue Magaly Medina, quien criticó el caso así: “Él cree en su patanería e ignorancia, puede ser, pero lo que pasa es que es un violentador y patán, porque esas bromas, la chiquita no debería aceptar”.

