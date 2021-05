Tras el fuerte rumor sobre los artistas que se sumarían a la “La Voz Perú”, Rodrigo González anunció que Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía serán los coaches de la nueva temporada del reality de Latina Televisión.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González comentó que en Latina “siempre” les pedían evitar hacer preguntas incómodas a los artistas que entrevistaban.

“Esto es algo que siempre te dicen ellos, ahora no sé cómo estará la cosa, pero en Latina siempre te decía, si van a entrevistar a Guillermo Dávila, no le pregunten nada sobre el hijo que tiene en Perú y al Puma también, si van a entrevistar al Puma no le pregunten nada sobre la hija que tiene porque si no se va”.

En ese sentido, Rodrigo González afirmó que Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Mike Bahía se sumarán al reality de canto.

Sobre el horario en el que iría el programa, ‘Peluchín’ señaló: “Ahora, ¿lo pondrán de lunes a viernes para intentar recuperar el horario de la noche o lo van a poner los sábados? Qué pregunta la mía, como todo en Latina, de lunes a lunes”, indicó.

Fotos y video: Willax TV | Instagram Daniela Darcourt | Instagram Mike Bahía | Instagram Guillermo Dávila | Instagram Eva Ayllón

