¡Totalmente sentida! Lady Guillén sorprendió a propios y extraños al revelar una triste historia que le tocó vivir hace algunos años atrás, causando la nostalgia en todos los asistentes en el reality de baile “Reinas del Show”.

Y es que Gisela Valcárcel decidió realizarle una pequeña sorpresa a la participante, sin embargo, primero le hizo recordar algunas experiencias que vivió en su pasado, como el fallecimiento de su madre hace tres años atrás.

La exconductora de ‘Tengo algo que decirte’, no pudo ocultar su tristeza y rompió en llanto al revelar que su mamá falleció dos días después de contarle sobre su embarazo.

“Ella nunca había viajado en avión y pude llevarla a México, pero cuando regresamos, el huayco arrasó con todo, perdió todo lo que había construido en 50 años, me la tuve que traer conmigo y se me enferma, y a los dos meses se me va... Me enteré que estaba embarazada y a los dos días fallece mi mamá “, dijo Lady Guillén entre lágrimas.

Recordemos que Lady Guillén cayó en sentencia junto a Melissa Paredes, quien logró superarla y siguió en carrera en “Reinas del Show”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO