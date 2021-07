Lady Guillén sorprendió a sus seguidores al aparecer renovada en sus redes sociales con varios kilos menos y, además, con un nuevo corte de cabello. La exconductora de “Tengo algo que decirte” había subido de peso debido a la pandemia, pero ahora luce espectacular figura. ¿Qué fue lo que se hizo?

Aunque muchos de sus fanáticos creían que Lady se había sometido a una cirugía de banda gástrica para bajar de peso, la presentadora de televisión negó tal afirmación.

“He recibido comentarios de la gente, para ellos es ¡Wow!, me preguntaban y me decían que me he hecho hasta la banda, pero no, es mentira. La banda se la hace una persona que tiene que sobrepeso, es obesa y tiene problemas de salud extremos”, explicó en entrevista a Trome.

Sin embargo, sí confirmó que se había realizado una cirugía hace dos meses, pero no detalló cuál era, ya que debía confirmarlo primero con su doctor de cabecera. Aún así, manifestó estar feliz con los cambios.

“Tuve una cirugía importante para mi salud, eso ha hecho que pueda tener el peso que tengo ahora. Es la mejor decisión que he podido tomar, se me quitó el dolor de columna, estoy mejor de lo que estaba antes. Estoy contenta conmigo misma también”, agregó al mencionado medio.

Por último, aconsejó a sus seguidores que si están dispuestos a realizar un cambio en su cuerpo, el principal motivo siempre debe ser la salud por delante. “Si estamos bien, delgados y alimentándonos bien, chévere. Pero si te vas a descuidar para adelgazar y te enfermas, eso está mal”.