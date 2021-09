La abogada y exconductora de televisión, Lady Guillén, está emocionada por formar parte de las participantes de “Reinas del Show” y se comprometió a dar lo mejor de sí.

Antes de agradecer la oportunidad a Gisela Valcárcel, Lady Guillén contó que luego de 12 años volvió a una pista de baile.

“Tuvo que pasar 12 años para tomar una de las decisiones más importantes en mi vida. Muchas veces quería sacar todo este dolor y no podía, no quería. Hasta que decidí enfrentar mis miedos y responderme todas las preguntas que seguían lastimando mi alma (...) Hoy decidí cerrar un capítulo más en mi historia de vida. Hoy decidí que todo camino vivido tiene un aprendizaje. Hoy decidí que nada me seguirá haciendo daño. Hoy decidí ser libre completamente”.

Finalmente, Lady Guillén aseguró que luchará para quedarse en “Reinas del Show”. “Les prometo a todos ustedes que sintieron y vivieron conmigo, cada momento en mi historia, que daré todo de mi parte en este nuevo reto que me pone el destino. Gracias por su apoyo, por tanto cariño y respeto hacia mi persona. Gracias por la oportunidad”.

