La exconductora de televisión, Lady Guillén, retornó a una pista de baile luego de 12 años, tras abandonar abruptamente este oficio luego de sufrir violencia contra la mujer.

Ella fue aplaudida por todos los presentes en “Reinas del Show 2″ y no pudo evitar llorar de la emoción. Fue Gisela Valcárcel quien le dio la bienvenida con un fuerte abrazo.

Al tomar la palabra, Lady Guillén, contó que volver a la pista de baile fue una decisión importante en su vida para superar temores del pasado.

“Este momento es sumamente importante para mí y qué mejor hacerlo en este escenario donde tengo que enfrentarme a las luces, vestuarios y un temor que lo dejo en una mochila. Un temor que lo dejo en el pasado. Un temor a los recuerdos del pasado, a la tristeza, a la amargura”, dijo Lady Guillén.

La hoy abogada regresó con las pantis de lentejuelas, las únicas que no botó. “Fue abrupta mi salida en el baile. No pude despedirme bien de mis lentejuelas, de mis orquesta y creo que me merezco una despedida en un escenario como este y fue difícil aceptar, pero sabía que acá me iban a cuidar. Por eso decidió volver a bailar después de 12 años”.

