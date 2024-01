Lady Guillén fue invitada recientemente al programa “Todo se filtra”, donde compartió un momento ameno discutiendo los reconocimientos de fin de año para la farándula de Chollywood otorgados por Instarándula.

En un momento de la entrevista, el conductor del programa contó que Andrés Hurtado le había reclamado por no ganarse ninguna de sus estatuillas, pese a que obtuvo dos premios ‘Martín Fierro’ hace unas semanas.

Debido a este comentario, Lady Guillén opinó sobre estos reconocimientos internacionales, uno de los cuales fue otorgado a Magaly Medina en la categoría ‘Mejor conductora de televisión’.

“Tampoco ese Martín Fierro que tú hablas… lo he visto en manos de gente que no debería merecer tenerlo en la mano… para mí mucho más valor es que me pongas como ratuja en tu valoración”, dijo la presentadora de ‘Dilo Fuerte’.