Lady Guillén habló fuerte y claro sobre su programa “Tengo algo que decirte”, del cual aseguró estar orgullosa de lo que viene logrando con el rating. Y sin aires de diva o estar molesta porque en Ojo.pe dimos a conocer que el último lunes hizo 3.7 de promedio general, explicó la razón del por qué solo en ese día tuvo poco encendido. Incluso se dio tiempo de responder con altura a Rodrigo González, quien hace poco en su cuenta de Instagram hacía mofa de la baja sintonia de la figura de Latina, quien colgó un video en TikTok, donde bailaba sonriente y el comunicador dijo que no había de qué celebrar con el puntaje que ella hacía.

“Gracias a Dios todo está tranquilo con el trabajo. Básicamente estamos entrando a una nueva era. Aun estado de audiencia con el tema de la pandemia y para todos ha sido y es complicado. Hasta el momento la audiencia ha tenido un giro distinto en este momento. Ahora la gente está viendo ‘Aprendo en casa’ (programa para los alumnos que siguen las clases desde su hogar), las mamás están más con sus hijos viendo la televisión. Un poco el porcentaje de formatos y programas que veían antes las madres y en general han sido afectados en todos los canales”, señaló a Ojo.pe.

LOS NÚMEROS

“De acuerdo a las estadísticas el 63% de las casas su encendido está con ‘Aprendo en casa', Y si a eso le sumamos que muchas madres para mantener a sus hijos o padres de familia están vendiendo ropa en las calles. Porque se están buscando un sustento porque después de la pandemia muchos han sido afectados económicamente. Todo eso influye, es un tema complicado y entendible a la vez. Bajo ese tema nosotros seguimos y estamos en nuestro segundo lugar. No hemos salido de ese sitial. Incluso ‘En Boca de Todos’ que ha sido líder en su horario antes tenían 7 puntos, pro ahora están complicados. Nosotros solo tuvimos una baja visible el lunes, pero nos hemos mantenido entre 4 y 5 puntos”, expresó.

De acuerdo a Guillén señaló que ellos van más allá “de lo que es el programa de ayuda social a la mujer, que es lo que a mi me importa, el lado humano. Y eso se ha podido demostrar hace cuatro años. Yo siempre he tratado de cuidar y que permanezca la ayuda a la mujer, eso ha sido mi lucha. No dejamos de priorizarlo porque estamos trabajando de la mano de la producción que también quiere ayudar a mucha gente”, indicó.

SE DEFIENDE GUARDANDO EL RESPETO

Respecto a si no tenía algún enfrentamiento con Rodrigo González cuando este le daba el pase a su programa, para que ella anuncie lo que iba ver en “Tengo algo que decirte”, dijo que “con Rodrigo nunca he tenido ningún enfrentamiento, tampoco lo he pensado. Menos sucedió cuando yo entré al canal, porque no tengo la intención de enfrentarme con él jamás. Yo siempre voy agradecer a Dios y a la vida que me dio la oportunidad que hasta hora me mantengo en el formato y en el segundo puesto de liderar un espacio que ya va a cumplir 4 años al aire (el 10 de octubre). Hacer televisión de esa manera, con casos reales, con gente pidiendo perdón, disculpas y exponiendo sus denuncias en el ámbito del entretenimiento no es fácil y menos siendo un programa diario”, sostuvo.

“Tengo una producción maravillosa que sigue al pie de la letra las indicaciones y hasta el día de hoy todos nos mantenemos trabajando. Esto es un trabajo en equipo,siempre trataré de hacerlo con esa misma esencia. Yo con Rodrigo jamás he tenido un enfrentamiento, es cierto que muchas veces hemos tenido un enlace y siempre me ha gustado que sea sincero en lo que dice, en lo que piensa. Es muy transparente y eso lo valoro en él y en cualquier persona. Pero también ha cometido equivocaciones. Y así como él tiene derecho a decir lo que piensa yo también. Ambos podemos respetar nuestras opiniones, de eso se trata”, precisó.

LE CLARA

Sin embargo, la conductora de TV fue clara al sostener que “él puede opinar de mi o de mi programa, no tengo problema, pero creo que en este momento dar opiniones de puntos o números es frívolo, muy frío porque estamos en una situación en la que debemos priorizar el lado humano. Más allá delos números, no hacer comentarios desatinados en estos momentos que no sirven de nada. No podemos estar pensando con una calculadora y multiplicando del por qué sigue (al aire) , no es el momento. Yo no tengo nada contra él. Yo soy enemiga de la hipocresía, de la mentira, jamás voy apoyar eso. No me voy a molestar si quiere hablar de mi o mi programa porque ese es su trabajo, pero así como yo lo respeto él también tiene que respetar a la otra gente”, refirió.

“No se debe priorizar los números y menos porque no son siquiera las cifras reales en esta actualidad (por la pandemia) . El verdadero trabajo es la pandemia, y es incluye el personal, camarógrafos y la gente que sale a trabajar aunque tenga miedo de contagiarse. Eso no podemos devalorizarlo, es la chamba de todos. Necesita tener más tino en dar opiniones productivas y tener una buena información de lo que realmente está pasando en la TV que ya no es la misma y jamás lo será. Los excesos en los comentarios no se le justifica a nadie, pero hay pensar antes de lanzar cualquier cosa”, acotó Lady Guillén.