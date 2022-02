Jorge Luna y Ricardo Mendoza decidieron salir a dar un último show de temporada en el que respondieron a algunos de sus detractores como ‘Amor y Fuego’ y además hicieron un mea culpa en el que confesaron tener miedo de lo que viene.

Luego de que Jorge Luna haga bromas de cómo sería la posible estadía del comediante en prisión, Ricardo confesó que no le gustaría que eso pase y se explayó: “Yo tengo miedo, en verdad sí tengo miedo, honestamente tengo miedo, honestamente estoy fastidiado, honestamente estoy triste, honestamente me quiero reír con ustedes hoy día, honestamente pido disculpas, honestamente estoy arrepentido”.

Ricardo Mendoza hizo hincapié en que cometió un error, pero eso no lo hace ser quien todos piensan que es: “A mí se me está acusando de cosas terribles y yo sé que no soy, yo sé que no soy así”, además señaló que quiere que entiendan que él “no quiso hacer nada malo”.

