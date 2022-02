El polémico comediante de ‘Hablando Huevadas’ estuvo en el programa de Christopher Gianotti, donde pregunta a pregunta, reveló algunas infidencias de su vida privada y entre ellas, el día que le propusieron ser un “actor porno”.

Ricardo Mendoza estuvo junto a Christopher Gianotti, compartiendo algunos pormenores de su vida privada y comentó que recibió una propuesta para ser actor de una productora de contenido para adultos en Perú, sin embargo rechazó la oportunidad.

El momento fue extraño para el comediante, ya que incluso le propusieron no mostrar su rostro, ante las risas del entrevistador, Christopher Gianotti.

“Una realizadora de películas porno, me dijo yo soy un productor de películas porno, peruana y me gustaría que seas el protagonista, si quieres no muestras tu cara”, Christopher resaltó lo inusual del asunto, ya que Ricardo Mendoza es conocido por su rostro; sin embargo, a la productora no le importó que sea reconocido el comediante.

