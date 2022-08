La pareja demostró que lo suyo no fue algo pasajero y ahora lo confirman con la tan esperada de su segundo bebé, quien nación este domingo 7 de agosto en una clínica limeña, llenando de emoción la familia Hart Rivadenira, cuyos padres compartieron su felicidad en redes sociales.

“Bienvenido amor de nuestras vidas!!! Desde ya te amamos muchísimo!!! Marito is in the house!!!”, fue así como el padre por segunda vez, Mario Hart, celebró oficialmente la llegada de su segundo engreído, quien se llamaría como su padre.

En los últimos meses, se especuló una separación entre Korina y Mario, debido a que las autoridades invalidaron su matrimonio express, sin embargo, ellos desmintieron todos los rumores, demostrando que no necesitan papeles para continuar amándose como pareja y familia.

