Bastante preocupación. Laura Borlini estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde junto a una psicóloga, confesó sentirse bastante intrigada por el futuro de la tenencia de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

“Una cosita que tengo que acotar, si hablamos específicamente de la hija de Melissa Paredes, algo que me llamó muchísimo la atención, de repente me equivoco, me aclaran...”, comenzó diciendo la exconductora.

“Ella, cuando se separan, llama al Gato para que le de las claves, para que hable con la profesora, con la Miss, yo digo... ¿Hasta qué punto está empapada de las actividades de su hija? Si no sabes las claves ni cómo te tienes que conectar”, agregó la argentina.

Frente a estas declaraciones, Milena Zárate y Thais Casalino, quienes también se encontraban presentes, afirmaron que de seguro Rodrigo Cuba cubría a su esposa cuando ella trabajaba.

“Yo creo que se comparten las labores, como sabemos Melissa trabajaba en la mañana, por ende, el papá, me imagino era quien se encargaba de este tipo de cosas”, finalizó.

